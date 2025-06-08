Ульяновская «Волга» сыграет в следующем сезоне Первой лиги

Ульяновская «Волга» обеспечила себе досрочный выход в Мелбет Первую лигу. Сегодня, 8 июня, «Волга» переиграла «Ленинградец» в матче 17-го тура второго этапа группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги со счётом 3:1. Позднее «Челябинск» уступил московскому «Велесу» со счётом 1:2.

За один тур до завершения этапа «Волга» располагается на втором месте в турнирной таблице группы «Золото», набрав 31 очко. «Челябинск» находится на третьей строчке с 26 очками. На первом месте располагается костромской «Спартак» (35). Первые две команды напрямую выходят в Первую лигу, а третья сыграет в стыковых матчах за повышение в классе.