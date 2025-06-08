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Матиас Алмейда и Игорь Осинькин — основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА

Матиас Алмейда и Игорь Осинькин — основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА
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Российский специалист Игорь Осинькин и Матиас Алмейда, покинувший греческий АЕК, — два главных претендента на пост главного тренера московского ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В ближайшие два дня ЦСКА объявит об уходе Марко Николича в АЕК. Нового тренера утвердит совет директоров клуба до конца следующей недели при непосредственном участии Максима Орешкина», — добавил источник «Чемпионата».

О кандидатуре Матиаса Алмейды на пост тренера ЦСКА ранее сообщал «Спорт-экспресс». Аргентинский специалист с 2022 года возглавлял греческий АЕК.

Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» 27 мая в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер ЦСКА Марко Николич достиг полной устной договорённости с руководством АЕКа о назначении на аналогичный пост в греческом клубе.

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