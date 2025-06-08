Валерий Овчинников — о Николиче: вот и называется «братушка» — забудьте, что он обещал

Российский специалист Валерий Овчинников высказался о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА. Ранее сообщалось, что Николич может возглавить греческий АЕК.

«ЦСКА нашёл и вытащил Николича из небытия, а тот выигрывает аж целый Кубок России. А греческие клубы — самые «богатые» в мире, если Николича устраивает больше Греция, чем Россия. Вот и называется «братушка». Забудьте о том, что он обещал и говорил. Сколько же он заработал в России, если он даже сам себя может выкупить из ЦСКА! История не очень тёмная, это чистые финансы. Раньше югославские тренеры неплохо работали в Европе. У Николича сложилось в России, но не факт, что сложится в Греции», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.