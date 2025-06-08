Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников — о Николиче: вот и называется «братушка» — забудьте, что он обещал

Валерий Овчинников — о Николиче: вот и называется «братушка» — забудьте, что он обещал
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Валерий Овчинников высказался о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА. Ранее сообщалось, что Николич может возглавить греческий АЕК.

«ЦСКА нашёл и вытащил Николича из небытия, а тот выигрывает аж целый Кубок России. А греческие клубы — самые «богатые» в мире, если Николича устраивает больше Греция, чем Россия. Вот и называется «братушка». Забудьте о том, что он обещал и говорил. Сколько же он заработал в России, если он даже сам себя может выкупить из ЦСКА! История не очень тёмная, это чистые финансы. Раньше югославские тренеры неплохо работали в Европе. У Николича сложилось в России, но не факт, что сложится в Греции», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кто нужен ЦСКА после Николича? Есть сразу несколько кандидатов
Рейтинг
Кто нужен ЦСКА после Николича? Есть сразу несколько кандидатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android