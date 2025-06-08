Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: вина в уходе Николича из ЦСКА лежит на руководстве клуба

Дмитрий Булыкин: вина в уходе Николича из ЦСКА лежит на руководстве клуба
Комментарии

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился мнением о причинах возможного ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

«Думаю, что причина ухода Николича из ЦСКА не в Марко. Он мне очень нравится как тренер и человек, а также многим футболистам. Вина лежит на руководстве ЦСКА. Очень возмутительно, когда тренер, который привёл команду к бронзе и Кубку, а также хотел привести ЦСКА к чемпионству, оказывается не нужен клубу. Это провал руководства. Орешкину нужно разобраться в этой ситуации», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял третье место в РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.

Материалы по теме
Эксклюзив
Матиас Алмейда и Игорь Осинькин — основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android