Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан сборной Германии Киммих высказался о поражении от Франции в матче Лиги наций

Капитан сборной Германии Киммих высказался о поражении от Франции в матче Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался о поражении своей команды в матче за третье место Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 от Франции (0:2).

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 45'     0:2 Олисе – 84'    

«Если взглянуть хотя бы на первый тайм, то мы должны были вести 3:0 уже по прошествии шести минут. Но на перерыв ушли с отставанием в счёте. Во втором тайме наше внимание слишком быстро рассеялось и наша игра перестала быть последовательной. Мы допустили слишком много ошибок и отдали сопернику то, что он хотел.

Мы много говорили о первом матче с Португалией. Думаю, в первом тайме сегодня мы показали, на что способны. Просто нам не хватило эффективности у чужих ворот. Мы просто не должны так быстро терять концентрацию», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

На стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2. Сборная Франции проиграла Испании со счётом 4:5.

Материалы по теме
Вот что бывает, когда есть Мбаппе. Германия отдала матч Франции, хотя имела кучу моментов!
Вот что бывает, когда есть Мбаппе. Германия отдала матч Франции, хотя имела кучу моментов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android