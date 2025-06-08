Капитан сборной Германии Киммих высказался о поражении от Франции в матче Лиги наций

Полузащитник и капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался о поражении своей команды в матче за третье место Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 от Франции (0:2).

«Если взглянуть хотя бы на первый тайм, то мы должны были вести 3:0 уже по прошествии шести минут. Но на перерыв ушли с отставанием в счёте. Во втором тайме наше внимание слишком быстро рассеялось и наша игра перестала быть последовательной. Мы допустили слишком много ошибок и отдали сопернику то, что он хотел.

Мы много говорили о первом матче с Португалией. Думаю, в первом тайме сегодня мы показали, на что способны. Просто нам не хватило эффективности у чужих ворот. Мы просто не должны так быстро терять концентрацию», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

На стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2. Сборная Франции проиграла Испании со счётом 4:5.