Килиан Мбаппе ответил, претендует ли он на «Золотой мяч»

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, выступающий за мадридский «Реал», высказался о своих шансах на получение «Золотого мяча» в этом году.

«Претендую ли я на «Золотой мяч»? У меня есть мнение, но оно мало что значит. Единственный трофей, на судьбу которого я могу повлиять, — это «Золотая бутса», потому что она зависит от моих ног. «Золотой мяч» от меня не зависит», — приводит слова Мбаппе RMC Sport в социальной сети X.

В прошедшем клубном сезоне Мбаппе принял участие в 56 матчах, забил 43 гола и отдал пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 170 млн.