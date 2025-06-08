Булыкин: после матча с Нигерией даже не знаю, сможет ли Россия разгромить сборную Беларуси

Бывший футболист Дмитрий Булыкин выразил сомнение, что сборная России сможет разгромить национальную команду Беларуси в товарищеском матче, который состоится 10 июня.

«После матча с Нигерией даже не знаю, сможет ли Россия разгромить сборную Беларуси. Если мы с нигерийцами умудрились сыграть вничью, с белорусами, которые настроятся ещё сильнее, возможны сюрпризы. Понятное дело, что сборная России сильнее, поэтому должна обыгрывать Беларусь», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между сборными России и Нигерии состоялся 6 июня и завершился вничью — 1:1.