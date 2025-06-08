Булыкин: после матча с Нигерией даже не знаю, сможет ли Россия разгромить сборную Беларуси
Поделиться
Бывший футболист Дмитрий Булыкин выразил сомнение, что сборная России сможет разгромить национальную команду Беларуси в товарищеском матче, который состоится 10 июня.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«После матча с Нигерией даже не знаю, сможет ли Россия разгромить сборную Беларуси. Если мы с нигерийцами умудрились сыграть вничью, с белорусами, которые настроятся ещё сильнее, возможны сюрпризы. Понятное дело, что сборная России сильнее, поэтому должна обыгрывать Беларусь», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Матч между сборными России и Нигерии состоялся 6 июня и завершился вничью — 1:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2025
-
20:57
-
20:42
-
20:40
-
20:40
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:18
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:30
-
18:21
-
18:15
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:50