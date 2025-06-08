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Тренер сборной Франции Дешам оценил выступление команды в «Финале четырёх» Лиги наций

Тренер сборной Франции Дешам оценил выступление команды в «Финале четырёх» Лиги наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о выступлении своей команды в «Финале четырёх» Лиги наций УЕФА. В полуфинале французы уступили Испании со счётом 4:5, а в матче за третье место сегодня, 8 июня, переиграли Германию (2:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 45'     0:2 Олисе – 84'    

«Когда я создаю свою команду, то хочу, чтобы в атаке она играла как можно более опасно для соперника. По итогу этих двух матчей могу сказать, что да, у нас есть всё необходимое, чтобы забивать голы. Мы стали делать это эффективнее, но можно прибавлять ещё.

Мик Меньян сегодня играл фантастически на последнем рубеже обороны. Он позволил нам остаться в игре на старте матча. Не буду сидеть и обманывать, будто мы заслуживали уйти на перерыв с преимуществом в счёте. Но это впоследствии позволило нам прибавить в данной игре», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

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