Российский полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter). Футболист получил награду по итогам мая.

В прошедшем месяце Миранчук провёл семь матчей, в которых забил гол и сделал три результативные передачи по классической системе подсчёта, четыре — по системе МЛС, где учитывают предголевые передачи. Всего в текущем сезоне Алексей сыграл в 17 матчах.

29-летний полузащитник выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.