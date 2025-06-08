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Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте»

Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте»
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Российский полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter). Футболист получил награду по итогам мая.

В прошедшем месяце Миранчук провёл семь матчей, в которых забил гол и сделал три результативные передачи по классической системе подсчёта, четыре — по системе МЛС, где учитывают предголевые передачи. Всего в текущем сезоне Алексей сыграл в 17 матчах.

29-летний полузащитник выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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