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22:00 Мск
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Мостовой: в ЦСКА могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера

Мостовой: в ЦСКА могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном преемнике Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА.

«Алмейда — это аргентинец, который играл в середине поля в чемпионате Испании. Я сразу вспомнил о нём, но не особо много могу рассказать про него, потому что не следил за его тренерской карьерой. Честно говоря, тут бесполезно что-либо говорить, потому что надо понять, как всё происходит. После Кубка России Николич кричал, что ЦСКА будет бороться за золото, а сейчас раз — и уезжает. С другой стороны, мы не знаем всех нюансов — вдруг что-то случилось. Николича нельзя осуждать.

В любом случае команда не уходит — у ЦСКА хороший состав. Сейчас любой захочет прийти в стан армейцев. Могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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