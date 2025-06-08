«В первом тайме мы могли забить три-четыре гола». Нагельсман — о матче Германии с Францией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение в матче с национальной командой Франции (0:2) за третье место в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025.

«Думаю, сегодня наша команда была больше похожа на себя, чем это было в среду. Во владении мячом, контригре, прессинге. Думаю, по игре сегодня всё было нормально. Мы создали много моментов, но не будем забывать, что это футбол. Здесь главное — голы, а мы сегодня не реализовали множество голевых моментов.

Если создаёшь такие хорошие моменты, как мы сегодня в первом тайме, то обычно выходишь вперёд. И ведёшь в счёте уже даже не в один мяч. Думаю, в первом тайме мы могли забить три или четыре гола. Похожие чувства мы испытали после игры с Испанией на Евро», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Напомним, 4 июня на стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2.