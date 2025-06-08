Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В первом тайме мы могли забить три-четыре гола». Нагельсман — о матче Германии с Францией

«В первом тайме мы могли забить три-четыре гола». Нагельсман — о матче Германии с Францией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение в матче с национальной командой Франции (0:2) за третье место в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 45'     0:2 Олисе – 84'    

«Думаю, сегодня наша команда была больше похожа на себя, чем это было в среду. Во владении мячом, контригре, прессинге. Думаю, по игре сегодня всё было нормально. Мы создали много моментов, но не будем забывать, что это футбол. Здесь главное — голы, а мы сегодня не реализовали множество голевых моментов.

Если создаёшь такие хорошие моменты, как мы сегодня в первом тайме, то обычно выходишь вперёд. И ведёшь в счёте уже даже не в один мяч. Думаю, в первом тайме мы могли забить три или четыре гола. Похожие чувства мы испытали после игры с Испанией на Евро», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Напомним, 4 июня на стадии полуфинала сборная Германии уступила португальской национальной команде со счётом 1:2.

Материалы по теме
Вот что бывает, когда есть Мбаппе. Германия отдала матч Франции, хотя имела кучу моментов!
Вот что бывает, когда есть Мбаппе. Германия отдала матч Франции, хотя имела кучу моментов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android