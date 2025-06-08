Главный тренер женского «Зенита» Порядина высказалась о победе в Суперкубке России

Главный тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала победу своей команды в матче Суперкубка России с «Локомотивом» (3:0).

«Все мы понимали, что это очень важная игра за трофей. В первом тайме действовали немного скованно, теряли мяч, принимали неверные решения. В перерыве немного перестроили девчонок, попросили играть проще на мяче, не усложнять и не терять в простых ситуациях. Не могу сказать, что удаление сыграло важную роль. Я не заметила, что «Локомотив» играл в меньшинстве. Они так же владели мячом и создавали моменты. Удаление одну команду мобилизует, другую, наоборот, успокаивает. Была боязнь, что можем слишком сильно успокоиться, что привело бы к другому результату», — приводит слова Порядиной официальный сайт РФС.