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Таранов: Осинькин — достойная кандидатура, но для руководства ЦСКА это большой риск

Таранов: Осинькин — достойная кандидатура, но для руководства ЦСКА это большой риск
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Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что Игорь Осинькин является достойной кандидатурой на пост главного тренера ЦСКА в случае возможного ухода Марко Николича.

«Конечно, удивлён, что Николич уйдёт из ЦСКА в АЕК. Какие перед командой стояли планы, которые были реализуемы! Это неприятная новость для всех армейских болельщиков.

Что касается Алмейды, этого тренера не знаю. Но очень хорошо знаю Игоря Витальевича Осинькина ещё со времён юношеской сборной России и по его работе в «Крыльях Советов». Для него работа в ЦСКА — это хороший вызов. Но и для руководства его назначение — это большой риск. Пока же это ещё слухи и нет какой-то конкретики. В любом случае Осинькин — достойная кандидатура, но как дастся переход от середняка к топ-клубу?» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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