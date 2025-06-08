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Португалия — Испания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Португалия — Испания: стартовые составы команд на финальный матч Лиги наций УЕФА

Португалия — Испания: стартовые составы команд на финальный матч Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 8 июня, состоится финальный матч Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся сборные Португалии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Сандро Шерер из Швейцарии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Португалия: Кошта, Невеш, Диаш, Инасиу, Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Фернандеш, Нету, Консейсау, Роналду.

Испания: Симон, Мингеса, Ле Норман, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Руис, Педри, Ямаль, Уильямс, Оярсабаль.

На стадии полуфинала сборная Португалии победила Германию со счётом 2:1. Испанская национальная команда обыграла Францию со счётом 5:4. «Фурия Роха» является действующим победителем турнира. Сборная Португалии выигрывала Лигу наций в 2019 году.

Последний раз сборные Португалии и Испании встречались в матче группового этапа Лиги наций в 2022 году. В той игре испанцы победили со счётом 1:0.

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