Главный тренер ЖФК «Локомотив» прокомментировала поражение от «Зенита» в Суперкубке России

Главный тренер «Локомотива» Елена Фомина прокомментировала поражение своей команды от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России среди женских команд.

«Сложно давать комментарий по такому матчу. Мы проиграли 0:3. Пока не готовы мы играть вдевятером или вдесятером — не можем в меньшинстве. По самоотдаче и желанию девчонок изменить ход встречи вопросов нет. В таких матчах решают нюансы, решают ключевые моменты, когда надо отдать своевременно передачу и быстро сделать разворот атаки. Мы были сегодня под давлением «Зенита» — мы не справлялись», — приводит слова Фоминой официальный сайт РФС.

Футболистки «Зенита» выиграли Суперкубок России второй раз в истории, ранее команда завоёвывала трофей в 2023 году. «Локомотив» также становился обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах.