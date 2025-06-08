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Главный тренер ЖФК «Локомотив» прокомментировала поражение от «Зенита» в Суперкубке России

Главный тренер ЖФК «Локомотив» прокомментировала поражение от «Зенита» в Суперкубке России
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Главный тренер «Локомотива» Елена Фомина прокомментировала поражение своей команды от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России среди женских команд.

Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Кики – 49'     0:2 Пантюхина – 61'     0:3 Трофимова – 89'    
Удаления: Буваро – 38' / нет

«Сложно давать комментарий по такому матчу. Мы проиграли 0:3. Пока не готовы мы играть вдевятером или вдесятером — не можем в меньшинстве. По самоотдаче и желанию девчонок изменить ход встречи вопросов нет. В таких матчах решают нюансы, решают ключевые моменты, когда надо отдать своевременно передачу и быстро сделать разворот атаки. Мы были сегодня под давлением «Зенита» — мы не справлялись», — приводит слова Фоминой официальный сайт РФС.

Футболистки «Зенита» выиграли Суперкубок России второй раз в истории, ранее команда завоёвывала трофей в 2023 году. «Локомотив» также становился обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах.

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