Главный тренер ЖФК «Локомотив» прокомментировала поражение от «Зенита» в Суперкубке России

Главный тренер «Локомотива» Елена Фомина прокомментировала поражение своей команды от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России среди женских команд.
«Сложно давать комментарий по такому матчу. Мы проиграли 0:3. Пока не готовы мы играть вдевятером или вдесятером — не можем в меньшинстве. По самоотдаче и желанию девчонок изменить ход встречи вопросов нет. В таких матчах решают нюансы, решают ключевые моменты, когда надо отдать своевременно передачу и быстро сделать разворот атаки. Мы были сегодня под давлением «Зенита» — мы не справлялись», — приводит слова Фоминой официальный сайт РФС.
Футболистки «Зенита» выиграли Суперкубок России второй раз в истории, ранее команда завоёвывала трофей в 2023 году. «Локомотив» также становился обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах.
- 8 июня 2025
-
20:57
-
20:42
-
20:40
-
20:40
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:18
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:30
-
18:21
-
18:15
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:50