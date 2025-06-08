Сборная Грузии сыграла вничью с командой Кабо-Верде в товарищеском матче
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Сегодня, 8 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Грузии и Кабо-Верде. Команды играли на стадионе имени Рамаза Шенгелии в Кутаиси. В качестве главного арбитра встречи выступил Генрик Налбандян из Армении. Матч закончился вничью со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
08 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Лобжанидзе – 45+1' 1:1 Мендеш – 80'
На 45+1-й минуте нападающий грузинской сборной Саба Лобжанидзе открыл счёт во встрече с передачи Ники Гагнидзе. На 80-й минуте полузащитник команды Кабо-Верде Райан Мендеш сравнял счёт в матче.
Ранее также в товарищеском матче сборная Грузии с минимальным счётом обыграла национальную команду Фарерских островов (1:0).
Грузинская сборная в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года сыграет с командами Испании, Турции и Болгарии.
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