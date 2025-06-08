Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Грузии сыграла вничью с командой Кабо-Верде в товарищеском матче

Сборная Грузии сыграла вничью с командой Кабо-Верде в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 8 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Грузии и Кабо-Верде. Команды играли на стадионе имени Рамаза Шенгелии в Кутаиси. В качестве главного арбитра встречи выступил Генрик Налбандян из Армении. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
08 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Лобжанидзе – 45+1'     1:1 Мендеш – 80'    

На 45+1-й минуте нападающий грузинской сборной Саба Лобжанидзе открыл счёт во встрече с передачи Ники Гагнидзе. На 80-й минуте полузащитник команды Кабо-Верде Райан Мендеш сравнял счёт в матче.

Ранее также в товарищеском матче сборная Грузии с минимальным счётом обыграла национальную команду Фарерских островов (1:0).

Грузинская сборная в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года сыграет с командами Испании, Турции и Болгарии.

Материалы по теме
Лучший грузинский футболист в Европе прямо сейчас. Нет, это не Хвича
Лучший грузинский футболист в Европе прямо сейчас. Нет, это не Хвича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android