Сборная Грузии сыграла вничью с командой Кабо-Верде в товарищеском матче

Сегодня, 8 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Грузии и Кабо-Верде. Команды играли на стадионе имени Рамаза Шенгелии в Кутаиси. В качестве главного арбитра встречи выступил Генрик Налбандян из Армении. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

На 45+1-й минуте нападающий грузинской сборной Саба Лобжанидзе открыл счёт во встрече с передачи Ники Гагнидзе. На 80-й минуте полузащитник команды Кабо-Верде Райан Мендеш сравнял счёт в матче.

Ранее также в товарищеском матче сборная Грузии с минимальным счётом обыграла национальную команду Фарерских островов (1:0).

Грузинская сборная в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года сыграет с командами Испании, Турции и Болгарии.