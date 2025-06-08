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Даев: Осинькину пора начать работать в топ-клубе, как ЦСКА, у него есть шанс проявить себя

Даев: Осинькину пора начать работать в топ-клубе, как ЦСКА, у него есть шанс проявить себя
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Бывший футболист московского ЦСКА Вячеслав Даев оценил шансы Игоря Осинькина на назначение на пост главного тренера армейцев после возможного ухода из клуба Марко Николича.

«Честно говоря, уход Николича из ЦСКА вызвал неожиданность. Хоть команда в начале сезона и забуксовала, но после зимней паузы она выступила успешно. Казалось, что армейцы в следующем сезоне выступят ещё лучше.

Что касается Осинькина в ЦСКА, он не работал в топ-клубах. Значит, ему пора начать там работать. Это достаточно опытный тренер, который давно в этой профессии и неплохо работал в «Крыльях Советов». Думаю, у него есть шансы проявить себя в ЦСКА», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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