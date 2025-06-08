Булыкин: ситуация с Николичем портит имидж не только ЦСКА, но и всего российского футбола

Бывший футболист Дмитрий Булыкин заявил, что ситуация с уходом Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА портит имидж клуба и российского футбола в целом. Ранее появилась информация о возможном уходе сербского специалиста в греческий АЕК.

«Идеальным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА был Николич, учитывая весну и результаты команды. Теперь армейцам нужно искать из тех, кто свободен. Не факт, что с другим тренером у ЦСКА получатся такие же результаты и такая же «химия» с футболистами. Посмотрим, на кого руководство армейцев поменяет Николича. Я уже огорчён этой ситуацией. Она портит имидж не только ЦСКА, но и всего российского футбола. Такого происходить не должно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что Николич достиг полной устной договорённости с руководством АЕКа о назначении на пост главного тренера команды. Подчёркивалось, что греческий клуб предлагает сербскому специалисту трудовое соглашение, рассчитанное как минимум на два года.