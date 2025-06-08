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Арендованный у «ПСЖ» Коло Муани подтвердил, что сыграет за «Ювентус» на клубном ЧМ

Арендованный у «ПСЖ» Коло Муани подтвердил, что сыграет за «Ювентус» на клубном ЧМ
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Французский нападающий Рандаль Коло Муани подтвердил, что сыграет за «Ювентус» на клубном чемпионате мира. Напомним, форвард арендован у «ПСЖ» до 30 июня 2025 года.

«Я очень рад, что смог поиграть немного больше, будь то за национальную команду или за свой клуб. Я очень счастлив в «Ювентусе», надеюсь продолжить там играть, они хорошо меня приняли, мне это нравится. Я поеду с ними на клубный чемпионат мира», — приводит слова Коло Муани L'Equipe.

26-летний Коло Муани присоединился к «Ювентусу» в конце января, провёл за клуб 19 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2028 года.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

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