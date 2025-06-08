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Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии — The Athletic

Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии — The Athletic
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Бывший футболист мадридского «Реала», «Ювентуса» и ряда других команд Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером сборной Италии. Об этом сообщает The Athletic.

Ранее национальную команду Италии возглавлял Лучано Спаллетти, который после матча с Норвегией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026 (0:3) объявил о своём уходе с данной должности. Другими кандидатами на пост тренера сборной являются Клаудио Раньери и Стефано Пиоли.

Последним местом работы Каннаваро на данный момент является «Динамо» из Загреба. С этой командой специалист работал с декабря 2024 по апрель 2025 года.

На данный момент сборная Италии располагается на четвёртом месте в отборочной группе I (0 очков).

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