Полузащитник «Барселоны» де Йонг: до травмы я был в расцвете сил и играл очень хорошо

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своей игре после травмы. Напомним, в апреле 2024 года футболист получил серьёзное повреждение лодыжки, вернувшись на поле только в октябре прошлого года.

«У меня была довольно серьёзная травма, я довольно долго восстанавливался после повреждения, но сейчас уже всё в порядке. Дело в том, что до травмы я был в расцвете сил и играл очень хорошо. Не думаю, что в этом году у меня всё получилось настолько же хорошо, как в предыдущих, но завоёванные нами титулы и победы сделали мою игру более заметной», — приводит слова де Йонга Sport.es.

Нидерландский футболист выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. За этот период он принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.