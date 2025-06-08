«Барселоне» интересен Перишич — Mundo Deportivo

Полузащитник сборной Хорватии и нидерландского ПСВ Иван Перишич имеет шансы перейти в испанскую «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, в данном трансфере заинтересован главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик. В этом игроке специалист видит «недорогой» вариант на подмену Рафинье и Ламину Ямалю. Флик уже сообщил об этом спортивному директору клуба Деку. Отмечается, что «Барселона» перешла к этому варианту из-за того, что не получилось оформить трансфер Луиса Диаса из «Ливерпуля».

Контракт Перишича с ПСВ рассчитан до 30 июня 2025 года. В 39 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.