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«Брайтон» хочет купить форварда Костуласа из «Олимпиакоса» за € 35 млн — Sky Sports

«Брайтон» хочет купить форварда Костуласа из «Олимпиакоса» за € 35 млн — Sky Sports
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«Брайтон» ведёт переговоры о трансфере 18-летнего нападающего «Олимпиакоса» Харалампоса Костуласа. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб предложил £ 29,4 млн (€ 35 млн) за греческого футболиста в качестве гарантированной выплаты, а также ещё £ 5 млн (€ 6 млн) в виде бонусов. Отмечается, что «Брайтон» близок к соглашению с «Олимпиакосом», но пока ничего не решено.

В прошедшем сезоне Костулас провёл 22 матча в греческой Суперлиге, в которых отметился семью голами. Его рыночная стоимость оценивается в € 12 млн. Трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до 2030 года.

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Брайтон» занял восьмое место, набрав 61 очко.

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