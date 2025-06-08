Португалия — Испания: Мендеш сравнял счёт на 26-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются сборные Португалии и Испании. Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Главным арбитром встречи является Сандро Шерер из Швейцарии. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш на 26-й минуте сравнял счёт. Ранее, на 21-й минуте Мартин Субименди вывел испанцев вперёд.
На стадии полуфинала сборная Португалии победила Германию со счётом 2:1. Испанская национальная команда обыграла Францию со счётом 5:4. «Фурия Роха» является действующим победителем турнира. Сборная Португалии выигрывала Лигу наций в 2019 году.
Последний раз сборные Португалии и Испании встречались в матче группового этапа Лиги наций в 2022 году. В той игре испанцы победили со счётом 1:0.
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