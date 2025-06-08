Мадридский «Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2025

Мадридский «Реал» поздравил вторую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2025. В финале испанец победил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Поздравляем, дорогой Карлос, со второй подряд победой на «Ролан Гаррос», пятым «Большим шлемом» в твоей карьере, достигнутым таким впечатляющим образом. Все болельщики «Реала» счастливы за тебя и горды блестящим триумфом одного из наших», — говорится в сообщении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Алькарас является болельщиком «Реала».

Для 22-летнего испанца титул на «Ролан Гаррос» — 2025 стал 20-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал победителем турниров в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.