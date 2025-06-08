Экс-защитник «Реала» Пепе: Хаби Алонсо добьётся успеха — и это будет наша общая победа

Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе считает, что команда добьётся успеха под руководством Хаби Алонсо.

— Пепе, ты в отличной форме и по-прежнему хорош. Если Хаби Алонсо позовёт, ты вернёшься?

— Нет-нет (смеётся). «Реал» и без меня в отличной форме. Хаби Алонсо добьётся успеха — и это будет наша общая победа, — приводит слова Пепе Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Алонсо и Пепе играли вместе в составе «Реала» с 2009 по 2014 год. О назначении Алонсо на пост главного тренера «сливочных» было объявлено 25 мая 2025 года.

«Реал» завершил сезон на втором месте в чемпионате Испании, заработав 84 очка.