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Глава «ПСЖ»: Луис Энрике категорически не хочет покупать игроков в возрасте 27-28 лет

Глава «ПСЖ»: Луис Энрике категорически не хочет покупать игроков в возрасте 27-28 лет
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что главный тренер парижан Луис Энрике категорически не хочет приобретать игроков, которым 27-28 лет и больше.

«Он лучший тренер в плане развития молодых игроков. Он любит молодёжь. Например, приобрести игрока в возрасте 28 или 27 лет для него невозможно, запрещено, он этого категорически не хочет. Ему нравятся все футболисты, которым 21-22 года.

Вы заметили, каких игроков мы приобретали в последнее время? Самому старшему 23 или 24 года, не больше. Луис Энрике ценит боевой дух, ему нравятся игроки, которые выкладываются на поле, много бегают, работают на команду», – приводит слова Аль-Хелаифи Tuttomercatoweb со ссылкой на Al-Kass Sports.

По итогам минувшего сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, опередив ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 19 очков. Также парижский клуб стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале турнира «Интер» со счётом 5:0.

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