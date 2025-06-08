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Левандовски отказался выступать за сборную Польши из-за утраты доверия к главному тренеру

Левандовски отказался выступать за сборную Польши из-за утраты доверия к главному тренеру
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в социальных сетях сообщил, что приостанавливает карьеру в сборной Польши.

«Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока он занимает эту должность. Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире», – написал Левандовски.

Михал Пробеж возглавил сборную Польши в сентябре 2023 года. При нём поляки первыми вылетели с Евро-2024, тогда президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды.

36-летний Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, на его счету 85 голов. Он выступает за сборную с 2008 года.

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