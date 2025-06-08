Португалия — Испания: основное время финала Лиги наций завершилось вничью

В эти минуты проходит финал Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Португалии и Испании. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе сборной Испании отличились Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. За Португалию забили Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. Впереди два дополнительных тайма по 15 минут.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.