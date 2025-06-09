Роналду стал самым возрастным участником финала в истории Лиги наций

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным участником финала Лиги наций в истории турнира. Форвард отметился голом в финальном матче Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 с национальной командой Испании. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Роналду вышел на поле в возрасте 40 лет и 203 дней, опередив полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича (37 лет и 282 дня, в матче с Испанией в 2023 году) и защитника команды Испании Хесуса Наваса (37 лет и 209 дней, в том же матче).

В полуфинале сборная Португалии переиграла команду Германии со счётом 2:1, победный гол в этой встрече записал на свой счёт Роналду.