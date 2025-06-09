В «Эспаньоле» прокомментировали возможный переход голкипера Жоана Гарсии в «Барселону»

Генеральный директор «Эспаньола» Мао Йе Ву прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера Жоана Гарсии в «Барселону».

«На прошлой неделе было много шума. Но это всего лишь шум. Ничего не произошло. На сегодняшний день Жоан Гарсия — игрок «Эспаньола». Мы не контактировали с игроком после последнего матча сезона. Игроки находятся в отпуске. Никаких контактов ни от клуба, ни от игрока не было», — приводит слова Йе Ву Sport.es.

Директор «Эспаньола» также отметил, что уход голкипера возможен лишь при активации пункта по отступным. Сумма, о которой идёт речь, составляет € 25 млн, а также € 5 млн в виде бонуса.

Гарсия является олимпийским чемпионом в составе сборной Испании. В прошедшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, пропустив 51 гол, при этом в восьми играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. Жоан занял первое место по количеству сейвов (146) в минувшем сезоне Ла Лиги. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.