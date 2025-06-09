Португалия — Испания: команды определят победителя Лиги наций в серии пенальти
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В эти минуты проходит финал Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Португалии и Испании. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
В составе сборной Испании отличились Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. За Португалию забили Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. Впереди серия пенальти.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.
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