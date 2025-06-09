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Игрок «Барселоны» де Йонг назвал самое большое разочарование в минувшем сезоне

Игрок «Барселоны» де Йонг назвал самое большое разочарование в минувшем сезоне
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ответил, что стало для него самым большим разочарованием в минувшем сезоне.

«Было очень больно проигрывать «Интеру» [в Лиге чемпионов]. Когда ты так близок к финалу и в итоге терпишь неудачу, это всегда больно. Но Лига чемпионов была заслуженно выиграна «ПСЖ». Они действительно заслужили этот титул», — приводит слова де Йонга Sport.es.

«Барселона» уступила «Интеру» по сумме двух встреч 6:7 в полуфинале Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Итальянская команда встретилась в финале с «ПСЖ», где разгромно проиграла со счётом 0:5.

Нидерландский футболист выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. За этот период он принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 23 результативными передачами.

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