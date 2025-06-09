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Португалия — Испания, результат матча 8 июня 2025, счёт 2:2, 5:3 пен., Лига наций, финал 2025

Португалия стала победителем Лиги наций, обыграв Испанию в серии пенальти
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Завершился финал Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Испании. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Сборная Португалии одержала победу со счётом 2:2, 5:3 пен. и стала победителем Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

В составе сборной Испании отличились Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. За Португалию забили Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. В серии пенальти свой удар не реализовал нападающий испанцев Альваро Мората.

Победителем прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА стала сборная Испании. В финале турнира испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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