Португалия стала победителем Лиги наций, обыграв Испанию в серии пенальти

Завершился финал Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Испании. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Сборная Португалии одержала победу со счётом 2:2, 5:3 пен. и стала победителем Лиги наций.

В составе сборной Испании отличились Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. За Португалию забили Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. В серии пенальти свой удар не реализовал нападающий испанцев Альваро Мората.

Победителем прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА стала сборная Испании. В финале турнира испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.