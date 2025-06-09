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«Брешия» может быть расформирована из-за финансовых проблем — Calcio e Finanza

«Брешия» может быть расформирована из-за финансовых проблем — Calcio e Finanza
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Итальянская «Брешия» находится на грани банкротства. Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Согласно источнику, владелец клуба Массимо Челлино не выплатил в установленный срок необходимые средства для регистрации команды в профессиональном статусе на следующий сезон. Глава клуба не внёс € 3 млн, необходимые для погашения долгов по зарплате и штрафам.

Отмечается, что в ближайшее время на повестке дня будет обсуждаться вопрос воссоздания «Брешии» как нового юридического лица. Рассматривается вариант, при котором команда получит историческое название Brescia Calcio 1911.

Существует вариант развития событий, при котором «Брешии» не придётся переходить на уровень любителей, команда при этом заявится в Серию C.

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