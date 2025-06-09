Сборная Португалии выиграла Лигу наций во второй раз

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Испании (2:2, 5:3 пен.) в финале Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Таким образом португальская сборная выиграла в данном турнире во второй раз.

В составе сборной Испании отличились Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. За Португалию забили Нуну Мендеш и Криштиану Роналду.

Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году в первом и домашнем розыгрыше турнира, обыграв Нидерланды со счётом 1:0.

Победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Испании. В финале турнира испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.