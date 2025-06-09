Сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций

Сборная Испании уступила национальной команде Португалии в финале Лиги наций сезона-2024/2025 (2:2, 3:5 пен.). Это второе поражение испанцев в их третьем финале данного турнира.

В розыгрыше-2020/2021 испанцы уступили французам (1:2), в сезоне-2022/2023 «Красная фурия» переиграла в финале Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

В решающем матче сезона-2024/2025 за испанцев забили Мартин Субименди и Микель Оярсабаль. У Португалии отличились Нуну Мендеш и Криштиану Роналду.

Сборная Испании является победителем чемпионата мира (2010), чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024), а также победителем Лиги наций (2022/2023).