Криштиану Роналду заплакал после победы сборной Португалии в финале Лиги наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заплакал после победы команды в финале Лиги наций со сборной Испании (2:2, 5:3 пен). В этой встрече Роналду стал автором одного забитого мяча. Форвард был заменён в конце второго тайма из-за травмы.

После матча Роналду не смог сдержать эмоций и заплакал на футбольном поле.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что 40-летний Роналду стал самым возрастным участником финала Лиги наций в истории турнира.

Сборная Португалии выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году в первом и домашнем розыгрыше турнира, обыграв Нидерланды со счётом 1:0.