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Криштиану Роналду заплакал после победы сборной Португалии в финале Лиги наций

Криштиану Роналду заплакал после победы сборной Португалии в финале Лиги наций
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заплакал после победы команды в финале Лиги наций со сборной Испании (2:2, 5:3 пен). В этой встрече Роналду стал автором одного забитого мяча. Форвард был заменён в конце второго тайма из-за травмы.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

После матча Роналду не смог сдержать эмоций и заплакал на футбольном поле.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что 40-летний Роналду стал самым возрастным участником финала Лиги наций в истории турнира.

Сборная Португалии выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году в первом и домашнем розыгрыше турнира, обыграв Нидерланды со счётом 1:0.

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