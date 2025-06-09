Нуну Мендеш признан лучшим игроком финала Лиги наций УЕФА

Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш был признан лучшим футболистом матча по итогам финала Лиги наций УЕФА, в котором соперником его команды была сборная Испании (2:2, пен. 5:3). Мендеш стал автором первого гола португальцев на 26-й минуте, который позволил им сравнять текущий счёт, и реализовал четвёртый удар в послематчевой серии пенальти, ставший в итоге победным.

Финальный матч Лиги наций УЕФА — 2024/2025 Португалия — Испания завершился на поле «Арены Мюнхен» в Германии в ночь с 8 на 9 июня мск. Португальцы стали победителем этого турнира во второй раз в истории.

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