Нуну Мендеш признан лучшим игроком финала Лиги наций УЕФА
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Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш был признан лучшим футболистом матча по итогам финала Лиги наций УЕФА, в котором соперником его команды была сборная Испании (2:2, пен. 5:3). Мендеш стал автором первого гола португальцев на 26-й минуте, который позволил им сравнять текущий счёт, и реализовал четвёртый удар в послематчевой серии пенальти, ставший в итоге победным.
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
Финальный матч Лиги наций УЕФА — 2024/2025 Португалия — Испания завершился на поле «Арены Мюнхен» в Германии в ночь с 8 на 9 июня мск. Португальцы стали победителем этого турнира во второй раз в истории.
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