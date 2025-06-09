Роналду выиграл третий трофей со сборной Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл третий трофей за национальную команду. В финале Лиги наций сборная Португалии обыграла Испанию (2:2, 5:3 пен). Роналду в этой встрече забил гол.
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
Сборная Португалии с Роналду выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году в первом и домашнем розыгрыше турнира, обыграв национальную команду Нидерландов со счётом 1:0.
Также в 2016 году Роналду в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы по футболу.
Ранее сообщалось, что 40-летний Роналду стал самым возрастным участником финала Лиги наций в истории турнира.
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