Роналду выиграл третий трофей со сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл третий трофей за национальную команду. В финале Лиги наций сборная Португалии обыграла Испанию (2:2, 5:3 пен). Роналду в этой встрече забил гол.

Сборная Португалии с Роналду выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году в первом и домашнем розыгрыше турнира, обыграв национальную команду Нидерландов со счётом 1:0.

Также в 2016 году Роналду в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы по футболу.

Ранее сообщалось, что 40-летний Роналду стал самым возрастным участником финала Лиги наций в истории турнира.