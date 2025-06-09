В УЕФА объяснили выбор Нуну Мендеша в качестве лучшего игрока финала Лиги наций

Официальный сайт УЕФА опубликовал комментарий технических наблюдателей организации по поводу выбора лучшим игроком финала Лиги наций Португалия — Испания (2:2, пен. 5:3) левого защитника португальцев Нуну Мендеша.

«Он был невероятен на протяжении всего турнира — как в атаке, так и в обороне. Он забил в финале, а также сделал ассист в полуфинале», — гласит текст официального комментария на сайте УЕФА.

Мендеш стал автором первого гола сборной Португалии на 26-й минуте, который позволил ей отыграться по ходу матча в первый раз, и реализовал четвёртый удар в послематчевой серии пенальти, ставший в итоге победным.

Видео: Болельщики перед матчем Бельгия — Португалия