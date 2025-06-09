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Португалия стала единоличным лидером по количеству побед в Лиге наций

Португалия стала единоличным лидером по количеству побед в Лиге наций
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Сборная Португалии вышла в единоличные лидеры по количеству чемпионских титулов в Лиге наций УЕФА среди всех участников турнира. В ночь с 8 на 9 июня мск португальцы завоевали свой второй в истории титул в этом соревновании, в финальном матче Лиги наций — 2024/2025 одолев в серии пенальти национальную команду Испании (2:2, пен. 5:3).

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

Ранее красно-зелёные становились победителями самого первого розыгрыша Лиги наций — 2018/2019, переиграв в финале со счётом 1:0 сборную Нидерландов.

По одному чемпионскому титулу в Лиге наций УЕФА в активе национальных команд Франции (ЛН-2020/2021) и Испании (ЛН-2022/2023).

Турнирная сетка Лиги наций УЕФА

Видео: Сборная Португалии прибыла на базу в Подмосковье

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