Португалия стала единоличным лидером по количеству побед в Лиге наций

Сборная Португалии вышла в единоличные лидеры по количеству чемпионских титулов в Лиге наций УЕФА среди всех участников турнира. В ночь с 8 на 9 июня мск португальцы завоевали свой второй в истории титул в этом соревновании, в финальном матче Лиги наций — 2024/2025 одолев в серии пенальти национальную команду Испании (2:2, пен. 5:3).

Ранее красно-зелёные становились победителями самого первого розыгрыша Лиги наций — 2018/2019, переиграв в финале со счётом 1:0 сборную Нидерландов.

По одному чемпионскому титулу в Лиге наций УЕФА в активе национальных команд Франции (ЛН-2020/2021) и Испании (ЛН-2022/2023).

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