Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную, увеличив отрыв от Месси

Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду. В финале Лиги наций со сборной Испании (2:2, 5:3 пен) Роналду стал автором одного гола.

Роналду забил свой 138-й гол за сборную, обновив мировой рекорд. На втором месте по этому показателю находится аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.

Роналду завоевал третий трофей в сборной Португалии. В 2019 году он также побежал в Лиге наций, а в 2016-м выиграл чемпионат Европы.

40-летний Роналду стал самым возрастным участником финала Лиги наций в истории турнира.