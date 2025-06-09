Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную, увеличив отрыв от Месси
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Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду. В финале Лиги наций со сборной Испании (2:2, 5:3 пен) Роналду стал автором одного гола.
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
Роналду забил свой 138-й гол за сборную, обновив мировой рекорд. На втором месте по этому показателю находится аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.
Роналду завоевал третий трофей в сборной Португалии. В 2019 году он также побежал в Лиге наций, а в 2016-м выиграл чемпионат Европы.
40-летний Роналду стал самым возрастным участником финала Лиги наций в истории турнира.
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