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Криштиану Роналду прокомментировал победу сборной Португалии в финале Лиги наций

Криштиану Роналду прокомментировал победу сборной Португалии в финале Лиги наций
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Нападающий Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии в финале Лиги наций (2:2, 5:3 пен). В этой встрече он стал автором одного гола.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Я очень счастлив. Прежде всего — за это поколение, оно заслуживало титул. Выиграть для Португалии — это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа для своей страны. Слёзы и чувство выполненного долга… Это прекрасно. Это наша нация. Мы — маленький народ, но с большой амбицией. Я жил во многих странах, играл в разных клубах, но когда говорят о Португалии — это особое чувство. Быть капитаном этого поколения — это гордость. Победа в финале — всегда вершина для национальной команды», — приводит слова Роналду Marca.

Сборная Португалии с Роналду выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году в первом и домашнем розыгрыше турнира, обыграв национальную команду Нидерландов со счётом 1:0.

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