Криштиану Роналду прокомментировал победу сборной Португалии в финале Лиги наций

Нападающий Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии в финале Лиги наций (2:2, 5:3 пен). В этой встрече он стал автором одного гола.

«Я очень счастлив. Прежде всего — за это поколение, оно заслуживало титул. Выиграть для Португалии — это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа для своей страны. Слёзы и чувство выполненного долга… Это прекрасно. Это наша нация. Мы — маленький народ, но с большой амбицией. Я жил во многих странах, играл в разных клубах, но когда говорят о Португалии — это особое чувство. Быть капитаном этого поколения — это гордость. Победа в финале — всегда вершина для национальной команды», — приводит слова Роналду Marca.

Сборная Португалии с Роналду выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году в первом и домашнем розыгрыше турнира, обыграв национальную команду Нидерландов со счётом 1:0.