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Мората высказался о незабитом пенальти в финале Лиги наций со сборной Португалии

Мората высказался о незабитом пенальти в финале Лиги наций со сборной Португалии
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о незабитом пенальти в послематчевой серии в финале Лиги наций со сборной Португалии (2:2, 3:5 пен).

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Благодарен тренеру. Ясно, что пробил пенальти плохо, мог бы сделать это лучше, но теперь уже ничего не изменить. Остаётся только огорчаться и ехать домой — ничего не могу поделать. Я не плакал, хотя желание было. В жизни нужно развиваться. Недавно нам довелось победить, а одна из вещей, которую мы, люди, умеем делать — это учиться», — приводит слова Мораты Marca.

Ранее сообщалось, что Сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций.

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