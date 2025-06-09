Мората высказался о незабитом пенальти в финале Лиги наций со сборной Португалии
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о незабитом пенальти в послематчевой серии в финале Лиги наций со сборной Португалии (2:2, 3:5 пен).
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
«Благодарен тренеру. Ясно, что пробил пенальти плохо, мог бы сделать это лучше, но теперь уже ничего не изменить. Остаётся только огорчаться и ехать домой — ничего не могу поделать. Я не плакал, хотя желание было. В жизни нужно развиваться. Недавно нам довелось победить, а одна из вещей, которую мы, люди, умеем делать — это учиться», — приводит слова Мораты Marca.
Ранее сообщалось, что Сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций.
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