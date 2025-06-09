Мората высказался о незабитом пенальти в финале Лиги наций со сборной Португалии

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о незабитом пенальти в послематчевой серии в финале Лиги наций со сборной Португалии (2:2, 3:5 пен).

«Благодарен тренеру. Ясно, что пробил пенальти плохо, мог бы сделать это лучше, но теперь уже ничего не изменить. Остаётся только огорчаться и ехать домой — ничего не могу поделать. Я не плакал, хотя желание было. В жизни нужно развиваться. Недавно нам довелось победить, а одна из вещей, которую мы, люди, умеем делать — это учиться», — приводит слова Мораты Marca.

Ранее сообщалось, что Сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций.