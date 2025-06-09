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Видеообзор победы Португалии над Испанией с голом Роналду в финале Лиги наций УЕФА

Видеообзор победы Португалии над Испанией с голом Роналду в финале Лиги наций УЕФА
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В ночь с 8 на 9 июня мск на поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии завершился финальный матч Лиги наций УЕФА — 2024/2025 между сборными Португалии и Испании. Португальцы одержали победу в серии пенальти (2:2, пен. 5:3) и завоевали чемпионский титул.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

Права на трансляции Лиги наций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 21-й минуте счёт открыл испанский полузащитник Мартин Субименди, пять минут спустя левый защитник красно-зелёных Нуну Мендеш забил ответный мяч. На 45-й минуте «ла фурия роха» вновь вышла вперёд благодаря голу нападающего Микеля Оярсабаля. На 61-й минуте Криштиану Роналду во второй раз установил на табло равенство.

Серия пенальти принесла победу Португалии благодаря сейву вратаря Диогу Кошты при четвёртом ударе испанцев.

Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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