«Это было слишком тяжело». Роналду – о своей травме в финале Лиги наций
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Нападающий Криштиану Роналду высказался о своей травме в составе сборной Португалии после победы в финале Лиги наций (2:2, 5:3).
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
«Я уже чувствовал это во время разминки, я ощущал это уже давно. Но ради сборной — если бы пришлось сломать ногу, я бы это сделал. Это финал, я должен был сыграть и отдал всё, что мог. Забил гол, помог команде. Я дошёл до предела своих сил.
Будущее? Нужно думать краткосрочно. У меня была травма, и это было слишком тяжело. Но я всё равно боролся, потому что ради сборной нужно бороться», — приводит слова Роналду Marca.
Роналду был заменён из-за травмы на 88-й минуте матча.
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