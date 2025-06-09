Защитник сборной Португалии Мендеш: сегодня мне удалось сдержать Ямаля

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о противостоянии с нападающим Ламином Ямалем в финале Лиги наций (2:2, 5:3).

«Все дело в постоянстве. Я провел много хороших матчей. Также многое кроется в большом объеме индивидуальной работы, которую я проделываю в клубе и сборной. Этот сезон я прошел без травм, в отличие от прошлых лет. Это тоже очень важно.

Ямаль? Это было одно из многочисленных противостояний, которые происходят по ходу сезона. На поле я встречался со многими талантливыми игроками, которые умеют делать разницу. Сегодня мне удалось сдержать Ямаля. Я очень рад, что помог команде выиграть трофей», — приводи слова Мендеша официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году.