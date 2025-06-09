Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Португалии Мендеш: сегодня мне удалось сдержать Ямаля

Защитник сборной Португалии Мендеш: сегодня мне удалось сдержать Ямаля
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о противостоянии с нападающим Ламином Ямалем в финале Лиги наций (2:2, 5:3).

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Все дело в постоянстве. Я провел много хороших матчей. Также многое кроется в большом объеме индивидуальной работы, которую я проделываю в клубе и сборной. Этот сезон я прошел без травм, в отличие от прошлых лет. Это тоже очень важно.

Ямаль? Это было одно из многочисленных противостояний, которые происходят по ходу сезона. На поле я встречался со многими талантливыми игроками, которые умеют делать разницу. Сегодня мне удалось сдержать Ямаля. Я очень рад, что помог команде выиграть трофей», — приводи слова Мендеша официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году.

Материалы по теме
Роналду одним ударом заставил арену петь своё имя! А Испания отдала финал в серии пенальти
Видео
Роналду одним ударом заставил арену петь своё имя! А Испания отдала финал в серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android