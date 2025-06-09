Тренер сборной Испании высказался о поражении команды в финале Лиги наций с Португалией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о поражении команды в финале Лиги наций с Португалией (2:2, 3:5 пен.)

«Португальские футболисты говорили, что мы были лучшими, с кем они играли. Могу сказать, что сборная Португалии была бесподобна. Мы хотели владеть инициативой, и если бы не пропустили второй гол, то сейчас могли бы рассуждать с вами совсем о другом. Обе команды показали высочайший уровень. В футболе нет таких понятий, как «справедливо» и «несправедливо». Надо забивать пенальти. Надо побеждать. Сегодня сборная Португалии предстала великой футбольной командой.

Не могу сказать, чтобы мы как-то плохо играли на мяче. Не могу сказать, что нам не хватило эффективности. У нас были великолепные комбинации, голевые моменты и проходы в атаку. Думаю, мы очень правильно отнеслись к своей работе, а теперь просто должны принять этот результат. Они победили, мы – нет», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций.