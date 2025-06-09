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Дом Хвичи Кварацхелии обокрали во время отдыха в Каннах — источник

Дом Хвичи Кварацхелии обокрали во время отдыха в Каннах — источник
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Дом грузинского нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии и полузащитника «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили обокрали в Каннах, сообщает Geo Team в социальной сети X.

По данным источника, были украдены драгоценности, сумки и часы. Кража произошла, когда игроки были вне дома с семьями.

Напомним, в составе «ПСЖ» Кварацхелия стал победителем Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне Кварацхелия провёл 25 матчей за «ПСЖ», в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. За «Наполи» в рамках Серии А он сыграл 17 игр, записав на свой счёт пять голов и три передачи. Также Кварацхелия вошёл в историю как первый грузин, сумевший отличиться в решающих стадиях Лиги чемпионов.

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